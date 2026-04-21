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Torna di nuovo alla Juventus: è ormai tutto deciso

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Si avvicina un ritorno sorprendente alla Juventus: se ne saprà di più nelle prossime settimane ma sembra ormai tutto fatto.

Lo scorso 2 febbraio si è trasferito ufficialmente alla Fiorentina con la formula del prestito, ma Daniele Rugani è stato impiegato col contagocce in Toscana e appare sempre più probabile un suo ritorno alla Juventus al termine della stagione in corso. Una notizia che di certo non farà sorridere la dirigenza di corso Galileo Ferraris che sembra credere sempre di meno nel 31enne originario di Lucca.

Rugani
Rugani – Calciomercato.it
Rugani – secondo quanto riferito in queste ore da “Sportal.it” – non avrebbe convinto la Fiorentina e, dunque, al momento sembrerebbero in netto calo le probabilità di una sua permanenza in viola. Rugani tornerà quasi sicuramente alla Juve, che poi dovrà essere brava a trovargli una nuova sistemazione visto il contratto in scadenza il 30 giugno del 2028.
Resta da capire quale sarà la prossima squadra del calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Empoli ma una cosa appare ormai certa: l’avventura del centrale toscano alla Fiorentina può considerarsi conclusa.
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