La lotta intestina tra l’allenatore e Ranieri può avere degli effetti immediati

Lontano cinque punti, il quarto posto è diventato anche quest’anno una chimera quasi irraggiungibile per la Roma. Il pareggio contro l’Atalanta ha fatto praticamente scorrere i titoli di coda sulle ambizioni Champions dei giallorossi, alle prese anche con la rottura totale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

Uno scenario che, accompagnato anche da un rendimento a dir poco scadente nell’ultimo trimestre, secondo Radio Radio potrebbe portare anche ad un clamoroso esonero di Gasp prima della fine del campionato. È questo l’incredibile scenario tratteggiato da Ilario Di Giovambattista durante la trasmissione mattutina.

“Io non escludo che nel momento in cui si capisce che la Roma non può andare in Champions aritmeticamente Gasperini venga esonerato. A me risulta che i Friedkin siano totalmente con i propri dirigenti, perché sono la loro emanazione. Potrebbe fare la fine di De Rossi e Mourinho e ritrovarsi una mattina con il camioncino davanti Trigoria. Gasperini lì dentro è insopportabile, i Friedkin hanno in mano delle cose… ha fatto mettere a piangere dei giocatori, trattandoli in un modo orrendo”.