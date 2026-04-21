Probabili formazioni Inter-Como: un solo dubbio per Chivu, Fabregas e l’incognita modulo

Stasera al ‘Meazza’ ci si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia

Mancano poche ore a Inter-Como, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si partirà dal dimenticabile 0-0 dell’andata al Sinigaglia del 3 marzo.

Chivu punta al doublete avendo già in mano lo Scudetto, ma stasera dovrà fare ancora a meno di capitan Lautaro e, quasi sicuramente, di Alessandro Bastoni. Il tecnico rumeno recupera però Bisseck, out nelle ultime tre partite.

Proprio il tedesco rappresenta l’unico dubbio dell’allenatore nerazzurro: lui o Acerbi al centro della difesa? Al momento è favorito il secondo. In porta sarà confermato Martinez, mentre davanti Bonny dovrebbe avere la meglio su Pio Esposito come partner di Thuram.

Dall’altra parte Fabregas proverà a centrare una finale storica, in prima battuta a scacciare la mini-crisi che ha allontanato la sua squadra dal grande traguardo Champions. L’incognita maggiore resta il modulo, con il consueto 4-2-3-1 che alla fine dovrebbe spuntarla su quello con la difesa a tre. Le certezze, invece, sono i ritorni dal primo minuto di Valle, Perrone e Douvikas.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-COMO

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All.: Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas