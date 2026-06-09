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Berardi nel mirino di Roma e Napoli, la stella del Sassuolo valuta il futuro | CM

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Dopo una vita calcistica passata al Sassuolo, Domenico Berardi potrebbe valutare di cambiare aria in vista della prossima stagione per provare a calcare, per la prima volta nella sua carriera, i campi della Champions League.

Domenico Berardi
Berardi nel mirino di Napoli e Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Autore di una buona stagione con la formazione emiliana guidata da Fabio Grosso, il classe 1994 parlerà con il nuovo allenatore Aquilani per capire il da farsi in vista del prossimo campionato. Più volte lo stesso calciatore ha affermato di trovarsi benissimo al Sassuolo e di non vedere il motivo di cambiare aria se non per provare a giocare la Champions League da protagonista.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sul numero 10 neroverde ci sarebbero la Roma e il Napoli. I giallorossi potrebbero fare un tentativo nel caso in cui dovesse partire Soulé, mentre gli azzurri potrebbero farsi avanti se Politano dovesse salutare durante l’estate con Massimiliano Allegri che ha sempre apprezzato Domenico Berardi, sin dai tempi in cui era sulla panchina della Juventus.

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