Lewandowski, firma di un anno con decurtazione dell’ingaggio: i dettagli

Dove giocherà l’anno prossimo il fortissimo attaccante polacco? Ecco le ultime sul suo futuro, tutti i dettagli.

Juventus, Milan e Chicago Fire lo corteggiano da tempo e sono pronte a farsi ufficialmente avanti, ma a sorpresa il futuro di Robert Lewandowski potrebbe essere targato ancora Liga spagnola. Una pessima notizia per i tifosi della Vecchia Signora e del Diavolo, che sognano di vedere presto in Italia il centravanti classe ’88.

Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sky Sport’, la dirigenza del Barcellona starebbe infatti provando a trattenere Lewandowski nonostante l’imminente scadenza del contratto il prossimo 30 giugno 2026: sul tavolo ci sarebbe una proposta di rinnovo di un anno con una decurtazione dell’attuale ingaggio del 50%.

Juve e Milan osservano interessate, ma a questo punto non è assolutamente da escludere una permanenza di Lewa con la maglia blaugrana: una svolta davvero inaspettata almeno fino a qualche settimana fa, quando appariva scontata una partenza dell’ex Bayern Monaco al termine della stagione in corso.