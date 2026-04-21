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Valzer di bomber: Lukaku e il Milan, intreccio clamoroso

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Il bomber belga lascerà il Napoli nel prossimo calciomercato estivo

Lukaku ha rotto con il Napoli. Ha rotto con Conte, dopo che si è rifiutato di tornare (è tornato ieri e ripartito subito per il Belgio) a Castelvolturno nell’ultima sosta per le Nazionali. Il belga è fatto così, non è certo la prima volta che assume comportamenti poco professionali: quando non è più la ‘prima donna’ della squadra, abbandona tutto e tutti infischiandosene delle conseguenze.

Grafica Lukaku intreccio Milan
Valzer di bomber: Lukaku e il Milan, intreccio clamoroso (AnsaFoto/Grok) – Calciomercato.it

De Laurentiis e Manna lo hanno già scaricato: ‘Big Rom’ è sul mercato, con tutte le enormi difficoltà nel piazzare un 33enne che guadagna tanto e che nelle ultime stagioni è stato più in infermeria che in campo.

Ma forse per il Napoli c’è una ‘speranza’: l’Atletico Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘fichajes.net’, la squadra allenata dal ‘Cholo’ Simeone prenderebbe in considerazione anche il profilo di Lukaku (valutazione sui 10 milioni) qualora riuscisse a sistemare altrove il norvegese Sorloth. E con altrove ci si può riferire anche al Milan, al quale è stato accostato nelle ultime ore da ‘La Gazzetta dello Sport’.

I rossoneri sono a caccia di un grande bomber, con Lewandowski a zero un ‘sogno’ non semplice da realizzare. Il polacco chiede tanti soldi anche perché sul tavolo ha una maxi proposta dalla MLS, oltre a un’offerta di rinnovo – molto al ribasso – del Barcellona. Il ‘piano B’ potrebbe essere Vlahovic: il rinnovo del serbo con la Juve si è di nuovo bloccato, tuttavia ci sono i soliti problemi legati alle commissioni più che all’ingaggio.

Grafica Sorloth
Milan, Sorloth nel mirino (AnsaFoto/Grok) – Calciomercato.it

Così può davvero prendere piede la terza via, quella rappresentata da Sorloth, 30 anni compiuti lo scorso dicembre. Non parliamo di un fenomeno, ma comunque di un centravanti di ottimo affidamento che i gol li sa fare (17 quest’anno) e ha esperienza a livello internazionale. Si farà o no? Questo lo vedremo nei prossimi mesi, perché indovini non siamo. Almeno per ora…

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