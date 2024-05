La Roma lo prende dalla diretta rivale: colpo inaspettato

La Roma potrebbe presto fiondarsi su un calciatore di una diretta rivale, che potrebbe essere molto utile a Daniele De Rossi: come stanno le cose

La Roma non entrerà tra le prime cinque squadre di Serie A, e questo ormai è un dato di fatto, ma resta una piccola possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, nel caso in cui i capitolini arrivassero al sesto posto in classifica e l’Atalanta dovesse battere il Bayer Leverkusen in finale di Europa League.

Tra pochi giorni arriveranno i verdetti definitivi, ma intanto la società sta già ragionando ai programmi che potrebbero essere attuati in sede di calciomercato. Con l’arrivo dell’ex mediano e bandiera del club, uno dei cambiamenti principali è stato quello relativo il portiere. Rui Patricio è finito nel dimenticatoio e al suo posto abbiamo visto un Mile Svilar in continua crescita, ben oltre le aspettative – anche perché aveva avuto pochissimo spazio con Mourinho.

Le gerarchie, quindi, sono già ben definitive per il futuro, e visto che il contratto del portoghese scadrà a giugno 2024, le sue possibilità di permanenza sono minime. La società sta lavorando per trovare un sostituto adeguato e un nome dalla Serie A presto potrebbe prendere il sopravvento.

La Roma lavora al secondo portiere: occhio a un nome dalla Serie A

Tra i tanti profili che stanno finendo sotto la lente d’ingrandimento dei giallorossi, bisogna prestare particolare attenzione a Josep Martinez. Mezza Europa sta iniziando a informarsi sul gioiello del Genoa che, a 25 anni, ha fatto molto bene con i rossoblù e mostrando qualità, per certi versi, inaspettate.

Anche la Roma ci sta facendo un pensierino, in modo da affiancare un’alternativa importante a Svilar, ma attenzione al prezzo. Al momento, la valutazione del ragazzo è attorno ai 10 milioni di euro, ma parecchi club potrebbero voler puntare su di lui, dando vita a una vera e propria asta.

Per questo, i giallorossi continueranno a monitorare la situazione, tenendo conto che il secondo portiere non è una priorità del calciomercato, a differenza dell’attacco e di un colpo sulla fascia destra.