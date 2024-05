Un guizzo di Lukaku per battere il Genoa: la Roma si congeda con una vittoria dal suo pubblico | HIGHLIGHTS

Un gol di Romelu Lukaku permette alla Roma di battere il Genoa, portandosi a +3 sulla Lazio

In inferiorità numerica e contro un Genoa ben messo in campo, la Roma saluta il suo pubblico con una vittoria importante.

Dopo una iniziale fase di studio, la Roma rischia l’autogol al 13‘ quando N’Dicka, nel tentativo di anticipare Retegui, per poco non deposita la sfera nella sua rete, trovando il salvataggio col piede di Svilar. Il primo squillo della Roma arriva al 23’, con Baldanzi che combina bene con Pellegrini prima di lasciar partire un sinistro senza però trovare la porta. Alla mezz’ora poi ci prova Retegui per il Genoa, ma la girata dell’italo-argentino termina a lato.

Roma più concreta nella ripresa, complice l’ingresso di Paulo Dybala: ghiotta occasione al 68′ con una rapida ripartenza, la palla arriva a Lukaku che calcia in diagonale e con potenza, trovando l’intervento provvidenziale di Martinez. Un minuto dopo il portiere del Genoa respinge anche il tentativo di Paredes, espulso poco dopo per proteste dall’arbitro Manganiello. L’inferiorità numerica non scoraggia la Roma che continua a spingere e al 79′ trova il gol del vantaggio con Romelu Lukaku, bravo a battere Martinez con un preciso colpo di testa su cross dalla trequarti di El Shaarawy. Vantaggio gestito dalla Roma senza grandi problemi, con Svilar chiamato a intervenire solo sul bolide di Malinovskyi in pieno recupero.

Roma-Genoa: highlights, tabellino e classifica

ROMA-GENOA 1-0

79′ Lukaku

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna* e Juventus* 67, Atalanta* 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina* 54, Napoli 52, Torino 50, Genoa e Monza 46, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Verona* e Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana* 15

*una partita in meno

