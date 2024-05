Zhang è lontano, Zanetti: “Ore decisive, ecco il mio augurio”

Le dichiarazione di Javier Zanetti a margine della premiazione per lo Scudetto. Ecco le sue parole su Steven Zhang

Sono ore di attesa per i tifosi dell‘Inter. Presto i sostenitori nerazzurri sapranno se il club continuerà ad essere della famiglia Zhang o se passerà di mano ad Oaktree. La data cerchiata in rosso – come è noto – è quella del 20 maggio.

Nel frattempo arrivano le dichiarazioni dei protagonisti che provano a tranquillizzare il mondo Inter. Così dopo le parole di Beppe Marotta ecco quelle di Javier Zanetti, a margine della premiazione per lo Scudetto, della seconda stalla: “Sono ore decisive – afferma l’ex difensore – Innanzitutto bisogna ringraziare Steven Zhang e Suning per quello che hanno fatto e che stanno facendo. Anche lui voleva tanto lo Scudetto e lo merita. Ora è lontano, ma lo sentiamo molto presente. Mi auguro che il futuro della società sia sempre molto positivo perché vogliamo continuare a vincere”.