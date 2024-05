Inter, tesoretto inaspettato: Dumfries lo ‘paga’ la Juventus

Inter a caccia del tesoretto, Dumfries può portare una cifra importante e la Juventus può contribuire

Gli obiettivi stagionali sono già raggiunti e sia Inter che Juventus, in attesa di risolvere le vicende legate al futuro societario e alla panchina, guardano al futuro e a quelli che saranno i prossimi acquisti e le prossime cessioni.

In casa Inter uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Denzel Dumfries. L’olandese non rappresenta un punto fermo nella rosa di Simone Inzaghi, anzi è uno dei sacrificabili. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e senza un rinnovo l’Inter potrebbe ritrovarsi quasi ad essere costretta a venderlo, in modo da ottenere un tesoretto importante dal mercato. L’obiettivo nerazzurro sarebbe quello di cederlo per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Juve, l’Atletico Madrid pensa a Dumfries: il suo arrivo può liberare Molina

E tra le squadre interessate a Dumfries c’è l’Atletico Madrid. Il club spagnolo è in cerca di nuovi innesti e l’olandese è un profilo gradito al Cholo Simeone.

L’affare però potrebbe concretizzarsi soltanto in caso di addio di Nahuel Molina. L’argentino ex Udinese ha un contratto con i ‘Colchoneros’ sino al 2027 e tra le squadre interessate al campione del Mondo c’è la Juventus. Il club bianconero è in cerca di nuovi innesti sulle corsie e Molina, che ben conosce il campionato italiano, è tra i preferiti per rafforzare quella posizione. Difficile che Molina possa lasciare la capitale spagnola per meno di 35 milioni di euro, ma il mercato della Juve sarà certamente diverso rispetto a quello della passata stagione, anche grazie agli introiti che porteranno Champions League e Mondiale per Club. Se poi Dumfries dovesse finire in biancorosso, una cessione di Molina potrebbe essere più facile.

Attenzione però alla concorrenza inglese. L’olandese ha molti estimatori in Premier League. Dal Chelsea all’Aston Villa, tante sono le società che seguono l’ex capitano del Psv Eindhoven. L’Atletico Madrid dovrà dunque cercare di vincere la concorrenza. E la Juve, in questo senso, tifa per gli spagnoli, visto che un arrivo del nerazzurro potrebbe facilitare la partenza di Molina.