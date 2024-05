Roma, Dybala sostituito dopo 28 minuti: partecipa in ritardo alla festa finale in campo

Paulo Dybala torna in campo in ritardo dopo il fischio finale di Roma-Genoa per partecipare alla festa finale:

La Roma vince 1-0 col Genoa e blinda definitivamente il sesto posto in classifica. I giallorossi portano a casa tre punti fondamentali grazie al gol di Lukaku, che forse ha giocato i suoi ultimi minuti con la maglia dei capitolini. Ma il giallo finale è relativo a Paulo Dybala, che è entrato al 63′ per sbloccare il risultato fermo ancora sullo 0-0 e molto pericoloso per la Roma.

L’argentino non era al meglio, si è allenato pochissimo in queste ultime due settimane dopo aver saltato le due partite più importanti con Bayer e Atalanta. La Joya però è stato di nuovo sostituito nel recupero, restando così in campo appena 28 minuti. Lo stadio tutto ha accolto con perplessità il cambio di De Rossi, che lo ha abbracciato alla sua uscita. Possibile che si tratti dell’ennesima ricaduta, ma a far riflettere è senza dubbio quanto avvenuto dopo. Anzi, non avvenuto. Perché, essendo l’ultima partita della stagione in casa, in campo c’è stata ovviamente la festa e il saluto ai tifosi giallorossi, con tutte le famiglie in campo. Tutti insieme, a scherzare e sorridere, a chiacchierare, magari fare qualche bilancio. Un momento di comunione importante, anche perché l’obiettivo è stato acquisito. Tutti, tranne Paulo Dybala. L’argentino – scuro in volto quando è uscito – infatti è stato praticamente l’unico a non farsi vedere sul terreno di gioco insieme a tutti gli altri, compagni e staff, magazzinieri e appunto famiglie. Poi la Joya è arrivata in campo, ma in ritardo (circa 20 minuti dopo) rispetto agli altri e ha partecipato solo al giro di campo finale. Di sicuro, infortunio o no, un episodio che lascia pensare parecchio. Il futuro del 21 resta in bilico, ha un solo anno di contratto e una clausola da 12 milioni per l’estero attiva per luglio.