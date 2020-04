CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA SETIEN / L'emergenza sanitaria del coronavirus è destinata ad avere forti ripercussioni sulla prossima finestra di calciomercato. In attesa di capire quali saranno le decisioni delle organizzazioni mondiali su modalità e tempi, qualcosa sembra essere cambiato rispetto alle settimane scorse.

Su tutti la trattativache si è raffreddata negli ultimi giorni: la dirigenza blaugrana segue da tempo il numero 10 dell', lo considera il profilo giusto per fare un investimento importante e da affiancare ama l'affare ora sembra essere fuori dalla portata del club spagnolo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, l'Inter al lavoro per la ripresa: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, caso Lautaro: assist dalla Spagna | L'annuncio di Setien

Nel contratto di Lautaro Martinez è presente una clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Il Barcellona, fino a qualche giorno fa, era disposto a sedersi al tavolo con l'Inter e cercare l'inquadratura, anche grazie all'inserimento di contropartite tecniche, per quello che sarebbe stato a tutti gli effetti il colpo dell'estate. La dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi di Lautaro e non svaluterà il suo giocatore nel prossimo mercato. L'emergenza coronavirus avrà un notevole peso e comporterà una perdita importante per le casse delle varie società di calcio. Tra queste il Barcellona che così rischia di dover dire addio al sogno Lautaro. L'allenatore blaugrana Quique Setién, intervenuto sulle frequenze di 'Onda Cero', ha infatti alzato bandiera bianca: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi economica per il Coronavirus, vale anche per l’affare Neymar”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, la risposta di Arthur all'interesse dell'Inter

Calciomercato Inter, con o senza Lautaro Martinez: Griezmann ha deciso