Inter e Juventus, obiettivo van de Beek | Parla l'agente!

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VAN DE BEEK AJAX/ Donny van de Beek, trequartista dell'Ajax di Erik Ten Hag, potrebbe lasciare Amsterdam nella prossima finestra di calciomercato. Intervistato ai microfoni di 'Voetbal International', Guido Albers, agente del giocatore olandese, ha parlato del suo futuro: "Ci sono determinate cose a riguardo sulle quali non posso dire nulla perché confidenziali. Per molte società ci sarà una situazione differente e dovremo esaminarla da vicino".

Albers ha poi aggiunto: "Questa situazione però, potrebbe anche creare delle opportunità per dei club che magari prima non avevano possibilità. Resta il fatto che non sono preoccupato per Donny".