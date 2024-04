“Di sicuro non c’è nulla”: Champions e futuro, Allegri lo dice chiaro e tondo

Nel post partita di Juventus-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato non solo della prestazione dei suoi ragazzi, ma ha risposto anche alle domande sul suo futuro

Pur avendo un approccio alla partita molto buono soprattutto con il passare dei minuti, la Juventus non è riuscita a sfondare il muro del Milan. Al termine di una gara nella quale sono stati i bianconeri a creare le migliori occasioni del match, la compagine di Allegri deve accontentarsi di un solo punto.

Ai microfoni di DAZN, Allegri non solo ha puntualizzato i motivi della sostituzione di Vlahovic, ma ha allargato la sua disamina toccando anche altri temi. Ecco quanto riferito dall’allenatore della Juventus: “Sostituzione Vlahovic? Dusan aveva fatto bene fino a quel momento. Non è una bocciatura, in quel momento lì avevo bisogno di gente fresca davanti. Ho messo Milik, Chiesa e Mckennie. Quando vinci, vai a casa con un sapore diverso. Nei dati che mi vengono dati abbiamo sempre 4-5 occasioni per far gol. Dobbiamo migliorare nei passaggi, ne dobbiamo sbagliare di meno”.

INTERPRETAZIONE DELLA GARA E CONSIGLIO A CHIESA – “Le partite durano oltre 90 minuti, oggi chi è entrato poteva farci vincere la partita. Abbiamo avuto occasioni, non le abbiamo sfruttate e su questo dobbiamo lavorare. Chiesa in uno contro uno con il difensore stanco ha avuto delle buone possibilità. Quando riceve palla, il primo controllo lo deve fare verso l’avversario per mettersi in movimento: ne abbiamo già parlato”.

JUVE CHE IL PROSSIMO ANNO GIOCA UN CALCIO DIVERSO? – “Sono un amante dei calciatori tecnici, sono cresciuto con un allenatore che mi parlava solo di tecnica e non di moduli. Questa è una domanda che dovete fare alla società, cerco di mettere in campo la migliore formazione con cui dare equilibrio alla squadra. Tornare alla vittoria ci darebbe più fiducia, sono contento della ripresa. C’è una rosa che va valutata, questo lo farà la società per capire se andrà rafforzata.

SE VINCE LA CHAMPIONS RESTA SICURAMENTE? “Di sicuro non c’è niente, sono molto contento dei ragazzi. Avevamo due obiettivi a cui siamo molto vicini. Speriamo quest’anno di essere bravi e un pizzico fortunati a vincere la Coppa Italia Ai ragazzi non ho da rimproverare nulla, per loro è un motivo di crescita”.