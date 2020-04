CALCIOMERCATO INTER MESSI / Lionel Messi rompe il silenzio e smentisce le voci sul suo futuro. In particolare l'attaccante del Barcellona utilizza una storia su Instagram per definire una fake news la notizia lanciata ieri su un suo possibile trasferimento all'Inter e su un'offerta del Newell's Old Boys. Nella giornata di ieri il giornalista Castilla di TNT Sports ha parlato di una trattativa tra i nerazzurri per la Pulce parlando anche dell'offerta del club argentino: "Non si tratta soltanto di un sogno. Messi ha un'offerta del Newell’s Old Boys per tornare in Argentina, ma l'Inter sta spingendo ed è tutto vero quello che ha detto Moratti.

C'è una trattativa pronta, la decisione poi sarà di Messi ma i nerazzurri sicuramente ci stanno lavorando".

Calciomercato Inter, Messi allo scoperto sul suo futuro

Il calciatore argentino, inoltre, ha smentito un suo coinvolgimento nel pagamento della cauzione di Ronaldinho, che sarebbe partito proprio da Barcellona. "Per fortuna nessuno vi crede", ha aggiunto, attaccando pesantemente la testata. Dei rumors, quelli sull'Inter, che circolano da diversi mesi e che sono stati alimentati dai contrasti tra l'attaccante e la dirigenza del Barça. La relazione tra Messi e Bartomeu è sempre più tesa, il rinnovo non si vede all'orizzonte e la clausola che gli consente di liberarsi gratis non fa dormire sonni tranquilli agli azulgrana. Che, però, con l'ultima 'story' Instagram del loro idolo possono tirare un sospiro di sollievo. Almeno per ora.

