CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA / A centrocampo, oltre a Miralem Pjanic, anche Sami Khedira resta in bilico per la permanenza alla Juventus nella prossima stagione.

Il contratto del centrocampista tedesco è in scadenza nel 2021, con la società eche dovranno valutare il da farsi sul futuro dell'ex Real Madrid.

Khedira sarà un elemento prezioso per il tecnico bianconero per il finale di stagione in caso di ritorno in campo dopo l'emergenza coronavirus, con il tedesco tornato disponibile dopo il lungo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo. La Juventus valuterà nei prossimi mesi le offerte che arriveranno per Khedira, che ha mercato soprattutto in Premier League con l'ultimo interessamento del Wolverhampton. Il giocatore - scrive 'Tuttosport' - sarebbe attrattato da un'esperienza negli Stati Uniti per chiudere la carriera, anche se la decisione di lasciare l'Europa potrebbe arrivare non prima dell'estate 2021.