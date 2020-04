p>CALCIOMERCATO SPALLETTI ROMA PIZARRO/ Nelle parole rilasciate ai microfoni del 'Corriere dello Sport', David, ex centrocampista di Fiorentina e Roma, ha parlato del futuro di uno dei suoi mentori, Luciano, al momento senza panchina dopo l'addio all'Inter: "Non sarei sorpreso se in futuro dovesse esserci un suo ritorno alla Roma". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Pizarro ha poi aggiunto: "Luciano aveva davvero un grande affetto per i colori della società capitolina, avrebbe dovuto chiudere in maniera diversa".