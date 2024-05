Juve attenta, il grande ex punta allo scippo

Allarme in casa Juventus, il grande ex gli ha messo gli occhi addosso e punta allo scippo

Una qualificazione in Champions League ormai sempre più vicina per la Juventus, anche se domenica è in programma uno scontro diretto contro la Roma.

Il club bianconero nel frattempo ragiona anche con attenzione in ottica mercato. Il futuro di Massimiliano Allegri è sempre più in bilico e la società sta pensando ad un totale restyling, a partire dalla panchina. Thiago Motta è il nome più apprezzato, nonostante la concorrenza del Milan. Oltre al tecnico italo-brasiliano però, il club bianconero guarda in casa Bologna anche ad altri profili, tra cui Riccardo Calafiori. La concorrenza però, anche in questo caso, è notevole.

Allerta Juve, il Tottenham ci prova per Calafiori: feedback positivo di Paratici

E mentre il Bologna ragiona anche in vista di un sostituto, con il nome del difensore turco Ravil Tagir tra i più apprezzati dal club rossoblù, ecco spuntare un’altra pretendente oltre alla Juventus.

Insieme ai bianconeri, anche Milan e Napoli seguono con interesse l’ex giocatore della Roma, ma spunta anche il Tottenham. ‘Football Insider’ sottolinea come il club londinese starebbe compilando un dossier sul difensore e starebbe pensando di formulare una proposta in estate. Fabio Paratici, che al momento sta scontando una squalifica, sta parlando con la dirigenza del Tottenham. Il difensore, che nasce terzino e che si sta disimpegnando in maniera eccellente come centrale, ha conquistato Paratici, i cui feedback sono stati appunto molto positivi.

Il Tottenham è come sempre molto vigile in Serie A e le caratteristiche di Calafiori piacciono molto anche a Postecoglu, in cerca di un giocatore mancino dotato di tecnica e abile nell’impostare. L’australiano spera che il richiamo della Premier League possa essere sufficiente a convincere il ragazzo a trasferirsi in Premier League, anche se questo potrebbe voler dire rinunciare alla Champions. Sarà però importante convincere anche il Bologna, soprattutto dal punto di vista economico, visto che i felsinei non hanno la necessità di privarsi del giocatore, sotto contratto con i rossoblù sino al 2027.