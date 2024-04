Bologna, osservatori allo stadio per il sostituto di Calafiori | ESCLUSIVO

Calafiori è uno dei nomi caldi del mercato del Bologna, finito nel mirino della Juventus e non solo. Per rimpiazzarlo si pensa anche a Tagir

La vittoria di ieri in trasferta contro la Roma avvicina il Bologna ad un obiettivo che nemmeno il più ottimista dei tifosi osava sognare a inizio stagione. La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe aiutare anche il club a tenere i suoi gioielli molto appetibili sul mercato.

Dal tecnico Thiago Motta al centravanti Zirkzee passando per il centrocampista Ferguson fino ad arrivare al difensore Calafiori: tanti sono i nomi finiti sui taccuini dei top club di Serie A e non solo. Quest’ultimo, in particolare, piace molto alla Juventus, ma anche al Milan, al Napoli e all’estero. Il Bologna non vuole farsi trovare impreparato e sta già pensando all’eventuale sostituto. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, questa sera gli scout del club felsineo hanno assistito al match del campionato belga tra Westerlo e Leuven finito 1-1 per osservare dal vivo Ravil Tagir. E il difensore centrale turco, protagonista di una stagione molto positiva, si è messo in mostra siglando il gol del vantaggio dei padroni di casa. Attualmente in prestito dall’Istanbul Basaksehir, con cui ha un contratto in scadenza nel 2025, il Nazionale Under 21 di piede sinistro può agire anche da terzino, proprio come Calafiori. Insomma, sulla carta Tagir sembra il suo erede naturale, staremo a vedere se il Bologna vorrà affondare il colpo.