“Inter tecnicamente fallita”: pesante accusa al club nerazzurro

In casa Inter il morale è alle stelle per la vittoria dello scudetto, ma persistono i dubbi sulle condizioni finanziarie

Mentre in campo l’Inter festeggia la vittoria del 20esimo scudetto, dietro le quinte si continua a parlare di problemi legati alle finanze del club nerazzurro.

Inter tra campo e problemi finanziari. I nerazzurri sono reduci dalla conquista del ventesimo scudetto, maturata nel derby di Milano della scorsa settimana. Un successo netto e meritato per la truppa di Simone Inzaghi che però non cancella i problemi finanziari del club di Steven Zhang. Da tempo, infatti, si parla delle difficoltà di natura societaria con cui il club nerazzurro è costretto a fare i conti.

🔴 INTER TECNICAMENTE FALLITA 🗣️ Parla l’avvocato La Scala, presidente dei piccoli azionisti del #Milan: “#Inter ha campato in questi anni grazie a normative sul Covid. Continua a perdere e bruciare cassa” 🔥 @Paolo_Bargiggia incalza: “Sono affari loro!” pic.twitter.com/jRNNQ6NKdd — TVPLAY (@tvplayofficial) May 1, 2024

Ne ha parlato nelle scorse ore intervenendo ai microfoni di TvPlay l’avvocato Giuseppe La Scala, secondo cui “solo nel calcio sono ammissibili situazioni come quella dell’Inter e di tante altre squadre”.

Inter “fallita”: parla l’avvocato La Scala

In particolar modo, secondo l’avvocato Giuseppe La Scala “dal punto di vista degli indici di solvibilità l’Inter è fallita“. Una situazione societarie non facile per il club nerazzurro che “in questi anni è riuscito ad andare avanti grazie al fatto che le normative sul Covid hanno permesso di non coprire le perdite e di gestire la finanza in modo totalmente lasco”.

Infine, La Scala ha sottolineato che allo stato attuale l’Inter “grazie a una grandissima dirigenza, sta recuperando sotto il profilo delle perdite” ma che allo stesso tempo “ha una società che deve rimborsare i bond“. Questa, dunque, la situazione relative alle casse societarie dell’Inter secondo l’avvocato La Scala.