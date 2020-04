Serie A, in campo il 20 maggio: ecco tutto il calendario

EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A CALENDARIO / Continua la lotta al coronavirus e nel frattempo la Serie A, con i suoi rappresentanti, studia la ripresa del campionato.

Si giocherà quasi certamente in piena estate e sulle base delle ultime indiscrezioni - come riporta 'Sportmediaset' - si potrebbe ripartire il 20 maggio, con i recuperi della, per poi scendere in campo ogni tre giorni così da chiudere il. Ovviamente per poter rispettare le date bisognerà che i calciatori tornino ad allenarsi ad inizio maggio ma in piena sicurezza.

Ecco il possibile calendario:

20 maggio - recuperi 25ª giornata

23-24 maggio - 27ª giornata

27-28 maggio - 28ª giornata

30-31 maggio - 29ª giornata

3-4 giugno - 30ª giornata

6-7 giugno - 31ª giornata

10-11 giugno - 32ª giornata

13-14 giugno - 33ª giornata

17-18 giugno - 34ª giornata

20-21 giugno - 35ª giornata

24-25 giugno - 36ª giornata

27-28 giugno - 37ª giornata

1-2 luglio - 38ª giornata.

