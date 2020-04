EMERGENZA CORONAVIRUS TOMMASI / Torna a parlare Damiano Tommasi. Il tema caldo è ovviamente il possibile taglio degli stipendi da parte dei calciatori: "Con la Lega finora abbiamo avuto più discussioni attraverso i giornali che tra di noi - ammette a 'Radio Marte', nel corso della trasmissione 'Si Gonfia La Rete', il presidente dell'AIC - Le situazione individuali le deve sbrigare il club con i giocatori. Il nostro obiettivo è che società e calciatori trovino l'accordo, vogliamo aiutare le parti a essere in sintonia, non alimentari contrasti. I calciatori sono disponibili a fare la loro parte, ma se dall'altra parte non c'è qualcuno disposto a fare la propria vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa. Bisogna capire che tutti in questa fase dovranno perderci qualcosa".

DIFFERENZE - "Quando si parla di stipendi bisogna fare la differenziazione tra le categorie, ci sono quelle non professionistiche ma in cui di fatto ci sono calciatori che giocano a calcio come prima attività. Bisogna trovare il modo di tutelare al 100% queste fasce reddito.

Il problema vero della Lega Pro è che non si può pensare di tagliare stipendi a cuor leggero, perché lì sono necessari per la sussistenza".

RITORNO IN CAMPO - "Difficile da prevedere quando finirà, ma da alcune settimane abbiamo alcune certezze, ovvero quella che bisogna stare a casa, che non si può giocare a calcio e che non ci si può allenare. Noi che ci occupiamo di calcio dobbiamo andare avanti e capire settimanalmente cosa si può fare e quali siano le posizioni. Maggioranza di calciatori non vuole ripartire? Non lo so, ma il problema è che ci si illude che il parere della maggioranza possa determinare le scelte. Conta quello che dice la comunità scientifica in base ai dati e alle misure che si devono contrapporre a essi. Inoltre sarà importante che la ripresa delle attività sia graduale e progressiva. La sicurezza viene al primo posto. Non vediamo l'ora di metterci a lavoro e tornare a giocare".

