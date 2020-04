CORONAVIRUS UEFA CAMPIONATI / Terminare i campionati e portare a compimento anche Champions ed Europa League: questa la volontà dell'Uefa ribadita anche durante la videoriunione che si è tenuta oggi tra i vertici della Federazione europea e le 55 Federcalcio aderenti. Un vertice che doveva servire a discutere quanto emerso dai due tavoli di lavoro in tema di ripresa dei campionati, contratti e calciomercato.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Serie A, piano per la ripresa: ipotesi campo neutro

Secondo quanto riferisce 'marca.com', durante il vertice è stato ribadito come la priorità è portare a termine i campionati, anche giocando in estate: per riuscirci però è necessario che il calcio si sia già rimesso in marcia ad inizio luglio, cioè che entro giugno si possa ripartire. Più complicato trovare le date per far terminare le due competizioni europee anche perché nelle sfide internazionali bisogna anche tener conto della chiusura dei confini decisa dai vari Governi. Non si è ancora discusso, invece, di date, né di contratti, né delle date del prossimo calciomercato.