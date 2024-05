Rimonta firmata Joselu, il Real di Ancelotti va in finale di Champions

Il bomber di scorta entra ribalta la partita allo scadere, nel giro di tre minuti, regalando la diciottesima finale al Madrid

Il Real Madrid vola in finale di Champions per la diciottesima volta. La squadra di Ancelotti se la vedrà col Borussia Dortmund, che ieri ha buttato fuori il PSG, dopo aver sconfitto per 2-1 il Bayern Monaco. All’andata, in Germania, era finita 2-2.

Bellingham e compagni sono stati a un passo dall’eliminazione, dopo aver dominato per larghissimi tratti la partita andata in scena al Bernabeu, ‘gelato’ al 68′ dal destro a giro all’angolino di Alphonso Davies. Il Real però non si scompone e fa partire l’assedio. Quando le chance di rimonta si erano ormai ridotte all’osso, il neo entrato Joselu fa 1-1 sfruttando l’erroraccio di un Neuer fin a quel momento monumentale.

I tedeschi accusano il colpo, lo stadio spinge il Madrid che tre minuti più tardi ribalta la partita. Segna ancora lui, Joselu: l’entusiasmo viene smorzato subito dall’assistente, che alza la bandierina per un fuorigioco che non c’è. Ma Marciniak va a rivedere l’episodio e concede il gol che fa esplodere il Bernabeu e che regala l’ennesima finale ad Ancelotti.

REAL MADRID-BAYERN 2-1

68′ Davies (B), 88′ e 91′ Joselu (R)