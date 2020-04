CALCIOMERCATO INTER JUVE PASTORELLO LUKAKU DYBALA / Il mercato non si ferma nonostante lo stop per l'emergenza sanitaria. Federico Pastorello, uno dei maggiori agenti del panorama internazionale, fa una panoramica sul calciomercato post coronavirus, partendo però da un retroscena sulla scorsa estate: "Lukaku ad un passo dalla Juventus nello scambio con Dybala? E' vero. Romelu, però, aveva sempre sperato di andare all'Inter perché era rimasto colpito dall'effetto dei tifosi nerazzurri - spiega Pastorello, rappresentante dell'ex Manchester United, a 'Tuttosport' - La scorsa settimana, prima di partire per Bruxelles, aveva perso un po' il sorriso: aveva nostalgia del figlio, che vive in Belgio. Tornare a casa gli ha fatto bene: adesso è di nuovo lui.

Come tutti i nostri giocatori non vede l'ora che si ossa tornare in campo".

Pastorello prosegue parlando di Dybala e dei nuovi scenari della prossima finestra estiva del mercato: "Non conosco la situazione all'interno, ma Dybala mi sembra rifiorito. Sinceramente lo vedo ancora alla Juve. Gli scambi non credo che riguarderanno lui, Kane o i campionissimi. Penso che le società, piuttosto che privarsi dei top in operazioni del genere, magari aspetteranno un anno in più per puntare ad un maggiore incasso. Mi immagino tanti scambi, invece, tra i giocatori di fascia medio-alta delle big. Occhio a Willian e Cavani, che sono a parametro zero - conclude Pastorello - E attenzione al nostro Samuele Ricci dell'Empoli, un giovane a cui sono interessate tutte le big".