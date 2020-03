TOTTI TONI DIRETTA INSTAGRAM CORONAVIRUS / In questi giorni di quarantena per il coronavirus, i social diventano fonte di svago e divertimento per tanti appassionati. In particolare i campioni del mondo azzurri del 2006 stanno regalando risate e spensieratezza: da Cannavaro a Pirlo passando per Francesco Totti e Luca Toni, protagonisti della diretta Instagram sul profilo dell'ex bomber di Palermo e Fiorentina. Tanti i temi toccati, dall'emergenza per il virus ("Dicevano che andava via col caldo ed è arrivata la neve a Modena"), alla 'fauna' casalinga dei due ex compagni (Toni ha contato addirittura 20 gatti) e i piani 'architettonici'. Spazio anche alla possibile ripresa dei campionati, su cui Totti è piuttosto scettico: "Non hanno capito che non ricomincia niente? Gli allenatori ancora pensano agli schemi, ma qui giusto a Subbuteo possono giocare. Per me finisce tutto il 3-4 maggio, ma il campionato non riprende, come fai a organizzare tutto?"

Spazio anche al futuro. Toni ha le idee abbastanza chiare: "Sto facendo il corso da allenatore, serve anche per avere qualche contatto in più e conoscere gente.

Perché non fai qualcosa anche tu?", dice ache però non è convinto: "Fare il mister è tosto, per ora ho fatto il corso da manager a, privatamente. Ora conosco più cose a livello di contratti, su come si gestiscono i giovani e quelli più grandi". "Così ti puoi ricomprare la!", interviene. Pronta la battuta dell'ex capitano giallorosso: "Tanto ora costa meno. Se mi chiama il nuovo proprietario? Se è per giocare ci torno. Daniele (, ndc), invece, non l'ho più visto da quando ha smesso, 'sto cornuto". Insomma, una vera e propria chiacchierata tra amici per i due ex compagni die campioni del mondo.





Toni: “Ma Daniele l’hai visto a Roma?”

Totti: “No. Da quando ha smesso non l’ho più visto sto cornuto. L’ho sentito solo per messaggi”

Toni: “C’ha una bella barba anche lui. Misà che ha messo qualche chiletto e la barba”

Totti: “Diciamo la barba…”