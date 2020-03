CALCIOMERCATO JUVENTUS SERGIO RAMOS BONUCCI / Telenovela in vista per il Real Madrid: protagonista Sergio Ramos con il suo rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Come riferisce il 'Mundo Deportivo', il presidente Florentino Perez non considera attualmente prioritario il contratto del capitano dei blancos, anche perché la società dovrà fare i conti con gli effetti dell'emergenza coronavirus. Ecco allora che le parti, quando andranno a trattare, si troveranno su posizioni differenti: il Real Madrid, visto i 32 anni del difensore, non vorrebbe fare un'eccezione alla politica che vuole contratti annuali per gli over 30, al contrario il calciatore spinge per un biennale, volendo arrivare fino al 2023 e poi chiudere la carriera al 'Bernabeu'.

Inoltre lo stesso Ramos dovrebbe rivedere al ribasso le sue pretese economiche, tagliandosi lo stipendio da oltre 11 milioni di euro l'anno. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus, esclusivo: idea Sergio Ramos! I biaconeri studiano il caos Real

In tutto questo alla finestra resta sempre la Juventus, pronta ad approfittare di un'eventuale rottura tra Sergio Ramos e il Real Madrid. Un'eventualità che diventerebbe ancora più concreta nel caso in cui Leonardo Bonucci dovesse trasferirsi al Manchester City: il numero 19 bianconero è uno dei giocatori più apprezzati da Guardiola che lo vedrebbe al centro della sua retroguardia. Due operazioni che si preannunciano comunque molto complicate: difficile che Ramos dica addio al 'suo' Real Madrid, così come Bonucci accetti di lasciare nuovamente Torino per trasferirsi all'estero.

