CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY MANCHESTER UNITED / Kalidou Koulibaly al passo di addio: il difensore senegalese nel prossimo campionato potrebbe non vestire più la maglia del Napoli che indossa dal 2014.

Di una cessione del 29enne di Saint-Dié-des-Vosges si parla ormai da mesi e, se nelle passate sessioni di calciomercato il club partenopeo ha resistito anche davanti ad offerte importanti (si è parlato di proposte da 100 milioni di euro), nell'estate che arriverà potrebbe arrivare il via libera all'addio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

In particolare, secondo quanto riporta 'La Repubblica', il trasferimento di Koulibaly sarebbe ormai stato deciso e si registra il forte interesse di entrambe le società di Manchester. Sia United che City vorrebbero mettere le mani sul difensore ed in particolare i 'Red Devils' sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta da 85 milioni di euro. Un'offerta inferiore rispetto a quelle pervenute la scorsa estate ma che risente inevitabilmente della stagione non positiva vissuta dal calciatore. Da vedere poi quali saranno le conseguenze dell'emergenza coronavirus sulle trattative di calciomercato.