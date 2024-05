Dybala via da Roma senza Champions: ricca offerta alla Joya

Paulo Dybala può lasciare dopo due anni la Roma senza la qualificazione in Champions League: ecco la ricca offerta

L’arrivo di Daniele De Rossi è stato sicuramente un toccasana per la Roma, ma l’obiettivo prefissato ad inizio stagione potrebbe non essere centrato. E con la mancata qualificazione in Champions League, cambieranno anche le strategie e alcune dinamiche legate al futuro dei calciatori.

La Roma può ancora sperare nella qualificazione alla Champions League, ma servirà che l’Atalanta compia l’impresa contro il Bayer Leverkusen e vinca l’Europa League; oltretutto, la squadra di Gasperini deve terminare al quinto posto. Di conseguenza, i giallorossi dovranno concludere la stagione al sesto posto che, con questo scenario appena delineato, garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League.

Se i pianeti non dovessero allinearsi, allora la permanenza di Paulo Dybala potrebbe essere altamente a rischio. Infatti, l’argentino avrebbe altri programmi per la prossima stagione.

Dybala, addio Roma senza Champions

Nel contratto con l’argentino, la Roma ha inserito una clausola valida per l’estero di circa 12 milioni di euro. Dunque, Paulo Dybala potrebbe lasciare il club già quest’estate, dopo appena due anni, se dovesse mancare l’appuntamento alla grande competizione europea.

La clausola ha una scadenza. Infatti, le squadre interessate alla Joya potranno evitare di trattare con la società giallorossa se esercitassero questo cavillo contrattuale entro fine luglio. Da agosto, quindi, i giochi saranno praticamente già fatti e in caso di interessamento per Dybala bisognerà negoziare con tutte le parti interessate.

L’ex Juventus vorrebbe giocare ancora in Champions League, ma se non dovesse centrare questa qualificazione allora potrà valutare altre mete, meno competitive, ma altamente allettanti dal punto di vista economico. La Rosea sottolinea come il mondo arabo veda di buon occhio l’argentino, dove i club possono certamente assecondare tutte le richieste salariali del calciatore e del suo agente. L’attuale stipendio di Dybala è di circa 7 milioni di euro, maturato grazie a bonus relativi ai gol stagionali. Insomma, un importante somma di denaro che la Roma è disposta a pagare, a difendere per certi versi, soprattutto se avesse la possibilità di ritornare tra le grandi d’Europa.