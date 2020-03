CALCIOMERCATO JUVENTUS GABRIEL JESUS BONUCCI MANCHESTER CITY GUARDIOLA / La Juventus è alla ricerca di un nuovo bomber. Il 'sogno' è forse Harry Kane del Tottenham, piste più realistiche quelle che invece conducono a Icardi, Werner, Haaland e Gabriel Jesus. La strada per quest'ultimo, vicino all'Inter quasi quattro anni fa, potrebbe essere quella meno tortuosa anche se non la meno costosa in assoluto.

Per ill'attaccante brasiliano è tutt'altro che intoccabile, ma il suo cartellino è valutato non meno di 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus e il ritorno di fiamma per Bonucci: le ultime

Gli ottimi rapporti coi 'Citizens', certificati dallo scambio Cancelo-Danilo della scorsa estate, potrebbero rendere ancor più agevole l'operazione aprendo le possibilità all'apertura di un altro affare separato. Stando al 'Manchester Evening News', infatti, si registra un ritorno di fiamma del City per Leonardo Bonucci. Pep Guardiola è un grande estimatore del centrale bianconero ed è di fatto ancora a caccia di un erede dell'ex capitano Kompany. Laporte, pure a causa di problemi fisici, ha miseramente fallito.

Il club inglese potrebbe quindi riprovarci per il 32enne di Viterbo, che ad oggi può costare sui 30 milioni di euro. Nel caso sarebbe però da convincere il Nazionale azzurro a lasciare Torino, dove è tornato nell'estate 2018 al termine della disastrosa annata al Milan. E per quello che si sa, Bonucci è tutto fuorché propenso a salutare di nuovo la Juve e traslocare all'estero. Inutile ma doveroso sottolinearlo, le due eventuali operazioni (come in generale tutto il calciomercato che verrà) potrebbero essere 'ostacolate' dalle conseguenze dell'emergenza coronavirus.

