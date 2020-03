Calciomercato Inter e Juventus, annuncio di Vertonghen sul futuro!

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VERTONGHEN TOTTENHAM/ Jan Vertonghen, difensore centrale del Tottenham di Josè Mourinho, andrà in scadenza di contratto, salvo proroghe a causa dell'emergenza Coronavirus, il prossimo 30 giugno. Fra i tanti club che avrebbero messo nel mirino il giocatore belga ci sono anche l'Inter di Antonio Conte e la Juventus di Maurizio Sarri.

Intervistato dall'emittente belga 'Vrt', lo stesso Vertonghen ha parlato del suo futuro: "Sono in una fase di riflessioni, prima o poi dovrò prendere un pezzo di carta e scrivere i pro ed i contro delle varie opzioni. Tra qualche anno dovrò scegliere il posto in cui mi sistemerò definitivamente, devo pensare a cosa fare, che lingua imparare, ma soprattutto quali titoli voglio vincere. Non voglio rimpianti".