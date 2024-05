Milan, addio con la buonuscita: ecco la firma

Il Milan verso il futuro e il dopo-Pioli: l’annuncio può arrivare dopo la rescissione con buonuscita

Tre partite alla fine del campionato e della stagione del Milan, che ha ormai già blindato il secondo posto e la Supercoppa Italiana e non ha sostanzialmente più obiettivi. Se non quello di chiudere con un bel ricordo, cosa che in queste settimane non gli è riuscita granché tra il derby e il pareggio con Juve e Genoa. I rossoneri non vincono da oltre un mese, questo ha fatto scendere ulteriormente l’indice del gradimento di Stefano Pioli, che già era molto basso.

Ma concludere con un filotto di vittorie contro Cagliari, Torino e Salernitana sarebbe anche giusto nei confronti del cammino al Milan del tecnico emiliano. Che resta in ogni caso positivo e importante, perché ha portato a uno scudetto e una semifinale di Champions. A San Siro poi si sono visti periodi di bel calcio, in cui i tifosi si sono divertiti. Ma ora il ciclo pare proprio chiuso, lo pensa il popolo milanista così come la società che pure nutre enorme stima e gratitudine per Stefano Pioli. Ma è arrivata l’ora di voltare pagina e riaprire un nuovo corso con un allenatore non così diverso. Perché nomi come Fonseca e Conceicao sono tecnici ancora abbastanza giovani, moderni, in grado di lavorare anche con i giovani e di far divertire il pubblico. Nell’attuale mister del Porto si vede anche un uomo probabilmente capace anche di essere duro, arcigno, un po’ burbero.

Milan, accordo con Pioli per la buonuscita

Quello che piacerebbe pure ai tifosi vista un po’ di apatia e leggerezza in parecchi giocatori. Per questo in pole c’è lui, ma deve liberarsi dal Porto, con cui ha un contratto fino al 2028: può scegliere di andare via senza trattare col club, ma deve essere lui a farlo. E prendere quindi una decisione impopolare rispetto a quello che è stato il suo passato con i Dragoes. La stessa che non vuole prendere il nuovo presidente Villas-Boas, che pure avrebbe intenzione di cambiare. Per cui non è scontato l’addio, o comunque ci vuole qualcuno che faccia il primo passo.

Per Pioli, invece, la strada dell’addio è tracciata. Il contratto scade tra un anno, ma il rapporto è ancora molto buono tra le parti. Inoltre, il mister ha il canale aperto che porta al Napoli e quindi una squadra può averla già da subito. Questi due elementi facilitano la separazione, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ è probabile che si trovi un accordo sulla buonuscita senza problemi, in totale serenità e con una stima immutata. Così Pioli sarebbe libero di firmare eventualmente per il Napoli di De Laurentiis e rimettersi subito al lavoro.