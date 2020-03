CALCIOMERCATO INTER LAUTARO ACCORDO / Il futuro di Lautaro Martinez è un tema di dibattito costante in Italia e Spagna, ma non solo. In virtù di una clausola rescissoria valida per l'estero da 111 milioni di euro, sono diversi i club stranieri che si sono messi in fila per assicurarsi i servigi sportivi dell'attaccante dell'Inter. Chelsea, Manchester City, United, Psg e Real Madrid sembrano tutti attualmente in posizione di svantaggio rispetto al Barcellona, almeno secondo le indiscrezioni che provengono quasi a cadenza quotidiana dalla penisola iberica.

Tramite alcuni tweet, il giornalista del 'Mundo Deportivo', Francesc Aguilar, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa con i blaugrana.

Il giocatore sarebbe già stato bloccato dal club catalano, col quale, nel corso di diverse riunioni, gli agenti del 'Toro' avrebbero già raggiunto un'intesa sull'ingaggio. Da tempo, i blaugrana stanno studiando la giusta formula per convincere i nerazzurri. Una di queste prevede l'esborso di una cifra superiore rispetto alla clausola ma con una rateizzazione maggiore, anche se non si esclude ancora del tutto la possibilità di inserire contropartite tecniche nella trattativa.