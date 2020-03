Coronavirus, Serie A a rischio: botta e risposta Lotito-Agnelli

CORONAVIRUS SERIE A LOTITO AGNELLI / Con l'emergenza Coronavirus che non consente di fare previsioni certe sulla ripresa del calcio, all'interno dell'Assemblea virtuale di SerieA si sono ormai creati due schieramenti. Da una parte chi è convinto (e desideroso) di tornare a giocare per concludere il campionato, dall'altra chi invece si sta pian piano rassegnano o almeno preparando allo stop.

Nel primo gruppo rientra certamente il presidente dellaClaudio, che ieri si è reso protagonista di un altro botta e risposta a distanza col presidente dellaAndreain conference call. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Lo riporta 'Tuttosport', secondo cui il numero uno biancoceleste si sarebbe sbilanciato durante l'assemblea spingendo per la ripresa: "Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so, io parlo con i medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co' quelli delle squadre...". Quindi la replica di Andrea Agnelli: "Eh certo, ora sei diventato anche un virologo". Juventus, Inter e Roma per il momento non escludono alcuno scenario, ma secondo il quotidiano starebbero invitando tutte le parti a ragionare come se il campionato potesse saltare.

