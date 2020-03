Calciomercato Milan, Ibrahimovic vota Pioli

CALCIOMERCATO MILAN PIOLI IBRAHIMOVIC / Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta tutto ancora da scrivere. Più passa il tempo più si allontana dal Milan: l'attaccante ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, un contratto che difficilmente verrà rinnovato ma mai dire mai. Lo svedese nella sua carriera ha sempre voluto sorprendere, proprio per questo i tifosi del Diavolo ci sperano ancora. La situazione societaria di certo non aiuta ma in questi mesi il giocatore, nonostante l'età, ha dato prova di essere un vero leader indispensabile per questo Milan.

Il Milan è cresciuto attorno a lui e a mister Pioli.

I rossoneri sono diventati squadra e anche per questo l'idea di confermare l'allenatore ex Fiorentina si sta facendo strada. Un'idea che come riporta 'Tuttosport', Zlatan Ibrahimovic approverebbe in pieno ma non è l'unico.

Milan - sì a Pioli, non solo Ibrahimovic

Samu Castillejo ieri ha espresso parole di stima nei confronti del suo mister. Lo spagnolo dopo mesi complicati passati in panchina ha dato una svolta alla sua carriera, diventando un titolare inamovibile. L'addio di Suso ha certamente aiutato ma il merito è gran parte del tecnico che ha creduto fortemente in lui. Altri due calciatori rinati con Pioli, che appoggerebbero la sua conferma, sono sicuramente Ante Rebic e Ismael Bennacer, diventati punti di forza del presente e del futuro di una squadra che prima dell'arrivo dell'ex Fiorentina sembrava davvero smarrita. Altro giocatore che ha fatto molto bene con il classe 1965 in panchina è ovviamente Theo Hernandez, che non lascerà il Milan a meno di offerte irrinunciabili.

