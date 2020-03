Serie A, emergenza Coronavirus: la proposta di Galliani

SERIE A CORONAVIRUS GALLIANI / La Serie A fa i conti con i danni economici per il Coronavirus. Adriano Galliani, esperto dirigente con un glorioso passato al Milan, ha esternato il suo punto di vista sulle decisioni che dovranno prendere i vertici del calcio nostrano: "Playoff? Sono per il rispetto del regolamento. Siamo partiti in un modo e in quel modo dobbiamo finire. Se non si dovessero completare tutte e 38 le giornate sarebbe giusto cristallizzare la classifica al momento dell’ultimo turno disputato, come in altri sport, la F.1, la moto - spiega al 'Corriere dello Sport' - Mi auguro che non ci sia bisogno di questo e che tutto si risolva nel migliore dei modi. In questa fase tanti tirano la corda dalla propria parte, per questo faccio i complimenti alla Lega Pro che ha preso una direzione unica. Il calcio non è soltanto Ronaldo, Ibra e Messi, è fatto di giocatori che nelle categorie inferiori guadagnano poco più della gente comune.

Calciatori, tecnici, staff e direttori sportivi sono lavoratori a tempo determinato, per questo hanno bisogno di misure di sostegno". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, emergenza Lombardia: Fontana chiede l'esercito in strada

Parlando del problema ingaggi, Galliani ha proseguito la sua disamina: "Mi lasci dire che non ci siamo. Dieci, quindici, venti per cento: ma che senso ha indicare numeri a capocchia? Mi assumo la paternità della proposta e lascio che sia un giornale autorevole come il suo a diffonderla: ci si affidi alla migliore società di revisione del mondo, autonoma e indipendente, e le si chieda nei tempi corretti di fare la conta dei danni. Sulla base delle sue conclusioni si potrà stabilire il taglio dei compensi, magari prevedendo dei premi sulle stagioni successive. Serve un arbitrato. Il calcio perderà alla fine il 5, il 10, il 15? E il taglio dovrà essere del 5, del 10 o del 15. Il resto sono soltanto chiacchiere, demagogia, improvvisazione".