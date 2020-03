Coronavirus, positiva attrice de 'La Casa di Carta' | Annuncio social

CORONAVIRUS LA CASA DI CARTA ITZIAR ITUNO LISBONA / Il Coronavirus non fa sconti a nessuno. Il contagio avanza in Europa e colpisce anche istituzioni, uomini di sport e spettacolo. Così, nelle ultime ore sta destando attenzione l'annuncio social di Itziar Ituño, la celebre Lisbona de "La Casa di Carta", che ha rivelato la sua positività tramite Instagram: "E' ufficiale, da venerdì pomeriggio ho i sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. E' coronavirus.

Il mio caso è lieve e sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. L'interprete di, che vedremo in azione dal 3 aprile nella quarta stagione della fortunatissima serie tv, ha quindi esortato i suoi followers a non sottovalutare il rischio contagio.

