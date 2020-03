SERIE A CORONAVIRUS LOTITO AGNELLI / L'Italia è la Nazione con più decessi al mondo per Coronavirus. I contagi salgono e a farne le spese è soprattutto la popolazione settentrionale, con la Lombrardia che da giorni chiede l'esercito in strada. Tra le aziende più colpite dalla pandemia c'è anche il calcio, fermatosi completamente ma voglioso di concludere la stagione in corso. Così, molteplici sono i colloqui in corso tra i presidenti; oggi è previsto uno dei tanti 'tavoli di lavoro' organizzati dalla Lega di Serie A per monitrare le varie situazioni legate alla sospensioni del campionato. Le posizioni dei club sulla ripresa degli allenamenti, però, fanno registrare una nuova spaccatura: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Serie A, ripresa allenamenti: Lotito-De Laurentiis contro Agnelli-Zhang

Rivali dentro e fuori dal campo, Juventus e Inter, riporta 'Tuttosport', si troverebbero d'accordo sull'ipotesi di dilazionare la data di ripresa degli allenamenti.

Sull’altro fronte, invece, ci sarebbe chi avrebbe deciso di ripartire lunedì:e, seppur con meno determinazione, il, dal canto loro, avrebbero ammorbidito le rispettive posizioni. Nonostante il parere negativo degli esperti, che consigliano ancora di restare a casa almeno fino a inizio aprile, a guidare il fronte oltranzista sarebbe il presidente della Lazio, pronto a garantire uno spogliatoio individuale ai suoi giocatori. La mediazione su cui si potrebbe lavorare sarebbe quella di permettere il via al lavoro individuale dal 4 aprile e, poi, ricominciare con schemi e partitelle dal 13 aprile. Tra i temi sui quali si discuterà, infine, resta quello legato agli ingaggi dei giocatori: qualora il danno economico per il calcio italiano dovesse superare i 700 milioni di euro, le società busserebbero ai calciatori per condividere le perdite ragionando su scaglioni di ingaggi e percentuali.

