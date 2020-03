CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG / Pierre-Emerick Aubameyang via dall'Arsenal, ma nell'estate 2021. Braccio di ferro tra l'attaccante gabonese e i 'Gunners', con il giocatore che non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza tra 15 mesi.

Stando al 'Sun', l'Arsenal si starebbe rassegnando al fatto di perdere Aubameyang a parametro zero nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Aubameyang: c'è una speranza

Calciomercato Inter, Aubameyang si libera a parametro zero

I 'Gunners' sarebbero dell'idea di non cedere il centravanti questa estate, a meno che non arrivi sul tavolo un'offerta irrinunciabile intorno agli 80 milioni di euro. Aubameyang in Italia è accostato soprattutto all'Inter in caso di addio di Lautaro Martinez, con la dirigenza nerazzurra che potrebbe rinviare così l'assalto al gabonese per cercare di portarlo a Milano gratis nel 2021. La concorrenza però non mancherebbe per Marotta, su tutti quella rappresentata dal Barcellona.