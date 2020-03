CORONAVIRUS MEDICO INGLESE IMMOBILE / Mentre in Italia vige da giorni il lockdown imposto dal Governo per tentare di arginare l'emergenza Coronavirus, in Inghilterra con un certo ritardo ci si comincia a render conto del pericolo dopo settimane passate a sottovalutare il rischio tanto nel mondo del calcio quanto nella vita quotidiana.

Nonostante ciò anche personaggi pubblici inglesi continuano a non prender seriamente la situazione, tant'è che nelle scorse ore ha fatto il giro del web la triste uscita di un medico diventato personaggio televisivo, Christian, che ha detto che gli italiani hanno approfittato del Coronavirus per non lavorare e prendersi una lunga siesta. Humour inglese? Di sicuro non fa ridere. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Anzi, fa infuriare. Noi italiani e, ci auguriamo, anche il resto del mondo. Una delle reazioni più in vista è sicuramente quella dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, che tramite il proprio profilo Instagram non le ha mandate a dire al buon Jessen: "Vallo a dire ai parenti delle persone morte o ai malati che lottano... Testa di ca**o. Te lo dico col cuore, vai a cagare".