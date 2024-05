Accordo con Theo Hernandez, c’è la firma UFFICIALE

Nuovo contratto siglato ufficialmente dal terzino del Milan con effetto immediato

Quella che si sta per concludere non è stata con molta la probabilità la miglior stagione di Theo Hernandez con la maglia del Milan. Nonostante i numeri complessivi siano rimasti ai livelli di sempre, specialmente in fase realizzativa, il rendimento del terzino rossonero è stato meno costante di altre annate, forse condizionato dal calo complessivo vissuto dalla squadra di Stefano Pioli in vari momenti della stagione.

Per quanto riguarda il suo futuro, ad oggi non vi sono avvisaglie che possano far pensare ad un addio. Tanto, però, dipenderà da come si evolverà il mercato la prossima estate. Un eventuale addio di Alphonso Davies dal Bayern Monaco, ad esempio, potrebbe accendere improvvisamente il mercato degli esterni facendo innescare un effetto domino. Il terzino canadese piace tanto al Real Madrid, mentre lo stesso Theo Hernandez viene visto a Monaco di Baviera come uno dei possibili sostituti per la fascia sinistra in caso di ribaltone.

Nel frattempo, come annunciato sui propri social, il difensore del Milan ha siglato un nuovo importante accordo. Theo Hernandez ha ufficialmente firmato un nuovo contratto con Puma che, oltre ad essere sponsor tecnico del club rossonero, accoglie anche il terzino francese all’interno della propria famiglia fatta di grandi campioni. A partire dal prossimo match in calendario contro il Cagliari, l’ex Real Madrid scenderà in campo con le nuove scarpe legate al marchio.