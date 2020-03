CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC ULTIME / Juventus e Barcellona, ci risiamo. Asse di calciomercato sempre caldo tra le due società che dopo i contatti dello scorso gennaio potrebbero presto tornare a sedersi al tavolo delle trattative.

Sul tavolo, ancora una volta, il nome di Ivanche ha visto cambiare le sue prospettive all'interno del club blaugrana e resta nel mirino bianconero. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Dalla Spagna, in tal senso, arriva un retroscena riportata da 'TV3', secondo cui nelle discussioni dell'ultima finestra invernale i due club avrebbero provato ad imbastire anche uno scambio che avrebbe coinvolto Douglas Costa. L'operazione poi è tramontata, ma l'interesse juventino per il centrocampista croato non è mai scomparso. Anzi. Secondo il 'Mundo Deportivo' Rakitic è uno dei calciatori che il Barcellona metterà in vendita a giugno e la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto l'ultimo, importante contratto che l'ex Siviglia a 32 anni sta cercando. Le insidie principali per la Juve arrivano però dalla Spagna, con lo stesso Siviglia e l'Atletico Madrid che si stanno già muovendo. Le cifre? 30 milioni di euro potrebbero bastare per il cartellino.