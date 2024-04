Juventus-Milan, Pioli a braccetto con Allegri: “Fa parte del gioco”

Il Milan esce imbattuto dal big match contro la Juventus: le parole di Stefano Pioli, tecnico rossonero, in conferenza stampa

Pareggio prezioso per il Milan all’Allianz Stadium, con tante assenze nel reparto difensivo e il morale sotto i tacchi per l’uscita di scena dall’Europa e il ko nel derby che ha consegnato lo scudetto ai cugini dell’Inter.

Stefano Pioli è sulla graticola è a meno di clamorosi ribaltoni saluterà la panchina del ‘Diavolo’ a fine campionato. Il pareggio odierno contro la Juventus blinda comunque il discorso Champions e il piazzamento alle spalle dei nerazzurri: “Il pari ci soddisfa, la squadra ha messo in campo lo spirito giusto. Ci siamo resi pericolosi nonostante gli zero tiri verso la porta di Szczesny – esordisce il tecnico emiliano in conferenza stampa – La stagione non è andata come volevamo, ma abbiamo il dovere di fare il massimo in questo finale e conquistare il secondo posto”.

Pioli continua facendo un bilancio del campionato: “L’Inter ha fatto qualcosa di straordinario, mentre le squadre sotto hanno giocato un campionato normale. La Juve è una squadra forte, con grandi individualità e oggi abbiamo trovato un ambiente caldo”. Infine sul futuro e il probabile addio: “Con Allegri stiamo vivendo una situazione simile? Sono cose che fanno parte del gioco“.