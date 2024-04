Caos Milan: Sportiello para, ma i rossoneri sono una furia

I tifosi del Milan mostrano di avere in testa solo il futuro della panchina. Il cinguettio del Diavolo fa arrabbiare tutti i tifosi: ecco cosa è successo

Sono tante le voci e i rumors che hanno accompagnato il Milan verso la sfida contro la Juventus. Alla fine il Diavolo è riuscito ad uscire imbattuto da Torino. Un buon risultato che permette ai rossoneri di mantenere il vantaggio di cinque punti nei confronti dei bianconeri.

Leao e compagni, in realtĂ , hanno fatto poco per portare a casa la vittoria ed è servito un super Marco Sportiello, perfetto per l’intero incontro, con diversi interventi decisivi (male solo in un’uscita nel finale), per non subire gol. Il profilo X del Milan ha così esaltato l’ex estremo difensore dell’Atalanta.

MARCO SPORTIELLO!!!!! — AC Milan (@acmilan) April 27, 2024

E’ bastato un “Marco Sportiello”, scritto in maiuscolo, però, a scatenare la reazione dei tifosi, che non stanno attraversando un momento semplice. I sostenitori del Diavolo, per nulla contenti della possibile scelta di Lopetegui come successero di Stefano Pioli, hanno dunque inondato il post di commenti: c’è così chi chiede Antonio Conte e chi invita il Milan a non puntare sul tecnico spagnolo.

Milan, tifoso furioso: su X si pensa solo al futuro

Allo stesso tempo sono tanti gli insulti nei confronti di un club che non deve e non può esaltarsi per la prestazione del suo portiere in un match che aveva poco da offrire.

I tifosi del Diavolo, infatti, in questo momento dimostrano di aver archiviato la stagione e di pensare solo ed esclusivamente al futuro della panchina: non si può sbagliare la scelta del nuovo mister. La mediocritĂ non sarĂ accettata e il tifo organizzato è pronto a contestare la proprietĂ . E’ questo il pensiero generale.

I tanti tweet mostrati a risposta del cinguettio del Milan non lasciano dubbi:

https://twitter.com/Psi0_/status/1784277875018920149

Mi fate schifo — Uccellino Milan (@UccellinoMilan) April 27, 2024

non vincete un derby dalla preistoria

scudetto della seconda stella alzato in faccia

tra 1 mese c'è Lopetegui a Milanello il smm: MARCO SPORTIELLO!!!!! — Juanito (@juanito92x) April 27, 2024