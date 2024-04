Chiesa resta in Serie A: scelto il prossimo club

Federico Chiesa, il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A: ecco il club da cui ripartire dopo l’addio alla Juventus

Finale di stagione con la Juventus a caccia di traguardi importanti, ultime gare decisive per i bianconeri, anche per il futuro dei singoli protagonisti. Come nel caso di Federico Chiesa, che potrebbe vivere le ultime settimane a Torino, vista la sua permanenza decisamente in bilico.

Un rinnovo di contratto ancora tutto da scrivere, per lui, e la possibilità crescente di un addio. Riflessioni in atto da parte della società e del calciatore, in coda a un’annata dove Chiesa non è riuscito a sprigionare tutte le sue doti al meglio, penalizzato anche da un contesto che non lo ha esaltato. Ecco perché la probabilità di un addio è concreta. E per lui la ripartenza potrebbe avvenire in Serie A.

Chiesa al Milan, scelta fatta

Chissà, magari proprio al Milan, avversario odierno dei bianconeri. Gli estimatori nel nostro campionato (e non solo) a Chiesa non mancano di certo, le ambizioni del club rossonero potrebbero fare al caso suo. E viceversa, il classe 1997 potrebbe rappresentare un vero rinforzo da scudetto per il Diavolo.

Nel consueto sondaggio quotidiano su Telegram, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti chi, tra i tanti giocatori in bilico alla Juventus, farebbe più al caso del Milan. Vittoria del sondaggio per Chiesa, che ha ricevuto il 43% dei voti, di poco davanti a Rabiot, votato dal 38% degli utenti. Poche preferenze invece per McKennie (11%) e per Szczesny (8%).