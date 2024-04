Dal futuro Pioli e Leao al ‘peso’ di Ibra, Furlani show: “Adesso basta”

Intervistato nel post partita di Juventus-Milan, l’ad Giorgio Furlani ha fornito chiavi di letture interessanti sul futuro dei rossoneri

Grazie al pareggio conquistato contro la Juventus, il Milan ha effettuato un passettino importante per blindare il secondo posto. Al netto delle tante defezioni alle quali è stato costretto a far fronte, la compagine rossonera non ha sfigurato, conquistando un punto di nevralgica importanza.

Il post partita, però, ha regalato non pochi spunti interessanti. Dopo le dichiarazioni di Pioli, sono arrivate anche quelle dell’ad del Milan Giorgio Furlani. Ecco quanto evidenziato dal dirigente rossonero: “Leao? Rafa è un calciatore del Milan, ha un contratto lungo e vuole rimanere al Milan: quindi rimane.

VOCI SU PIOLI – “Abbiamo un allenatore che è Stefano Pioli. Siamo focalizzati a finire bene la stagione, non è andata come speravamo. Siamo il Milan e vogliamo vincere. Ma siamo al secondo posto e siamo concentrati a finire bene la stagione. Ci sono tante voci in giro, noi vogliamo continuare a lavorare duro. Tutte queste voci danno un po’ di fastidio: basta, vorremmo giocare a calcio, vincere le partite e rimanere al secondo posto. Sono stati fatti decine di nomi, chi più ne ha, più ne metta. Stiamo già programmando il futuro con il mercato, vogliamo rafforzare la squadra. Quest’anno non abbiamo vinto: questo è ciò su cui lavoriamo.