Milan, da Rangnick a Boban-Maldini: i dubbi sulla permanenza di Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / L'arrivo di Ralf Rangnick al Milan appare sempre più vicino. Il Professore in persona, scrive 'La Gazzetta dello Sport', parlando con chi gli è vicino ormai non farebbe più mistero del probabile accordo coi rossoneri e, soddisfatto per gli ampi margini di manovra che gli verrebbero garantiti a Milano, starebbe già ragionando sulle sue mosse per rilanciare il Milan.

Ed una delle prime scelte del Rangnick milanista potrebbe essere clamorosa. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Perché Zlatan Ibrahimovic non rientrerebbe nei suoi piani e non avrebbe difficoltà a privarsene, secondo voci che si fanno sempre più insistenti. Molto distante dal suo credo calcistico, lo svedese anche per età non viene considerato il profilo giusto da cui ripartire nonostante la società sia molto soddisfatta del suo impatto sia in termini di prestazioni sul campo che a livello d'immagine. L'addio di Ibra, quindi, rimane non scontato ma possibile, alla luce anche del fatto che lo stesso giocatore ora comincia ad interrogarsi sulle sue prospettive in rossonero. L'addio imminente di Boban e poi quello probabile di Maldini, gli uomini che lo avevano voluto e con i quali stava parlando di rinnovo, invita l'ex Los Angeles Galaxy ad approfondire le sue riflessioni. E chi lo frequenta, dice 'La Gazzetta dello Sport', lo descrive come sempre più perplesso per la sgradevole situazione societaria rossonera.

