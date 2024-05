Lautaro Martinez via dall’Inter: “Dieci milioni o niente”

Lautaro Martinez festeggia il trionfo scudetto con la sua Inter, ma il rinnovo tarda ad arrivare: le parole che scuotono l’ambiente nerazzurro

Trionfo dell’Inter in campionato, con i nerazzurri che hanno stracciato la concorrenza mettendo in bacheca il 20° scudetto e la seconda stella.

Uno dei trascinatori della formazione di Simone Inzaghi è stato certamente Lautaro Martinez, con il capitano che ha tenuto una media realizattiva vertiginosa per gran parte della stagione, prima del calo degli ultimi mesi. Sono 26 i gol stagionali finora per il ‘Toro’ campione del mondo, 23 soltanto in campionato. Normale che l’Inter abbia fretta di blindare il suo leader in campo e fuori, ma per il momento non è ancora arrivata la fumata bianca sul rinnovo del contratto oltre il 2026. Non c’è ancora l’intesa sull’ingaggio, anche se la volontà di entrambe le parti resta quella di allungare il matrimonio dell’attaccante con il club nerazzurro ancora a lungo.

Calciomercato Inter, nodo ingaggio per il rinnovo di Lautaro Martinez

“Nel calcio non si sa mai cosa succede, ma a Milano sto benissimo. Ho volontà di rinnovare con l’Inter, sono grato a questa società e speriamo che la trattativa del contratto si possa chiudere al più presto”, le parole di Lautaro sul tema futuro.

Sul tema ha detto la sua anche Riccardo Trevisani, che entra in tackle sulle richieste del capitano interista: “Io, se Lautaro mi dicesse 10 milioni o niente, sceglierei niente come club. Secondo me dieci netti è un livello superiore a quello di Lautaro Martinez – ha chiosato il giornalista durante la trasmissione ‘Pressing’ – C’è una cosa che non manca nel mondo: i calciatori. L’Inter ha perso Lukaku e Dzeko, 700 gol in due: ha preso un giocatore come Thuram che aveva fatto 6 gol, il direttore sportivo dell’Inter c’ha visto un centravanti e solo lui l’ha visto perché faceva l’esterno. E l’Inter è andata meglio che con Lukaku e Dzeko”.