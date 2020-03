Classifica senza VAR: Juventus ancora prima! Napoli a +1 sul Milan

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nonostante i sei match rinviati, nella 26esima giornata di campionato ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nell'anticipo di sabato, il Bologna si è visto annullare due gol da Abisso nella sfida contro la Lazio: prima quello di Denswil per un fallo di mano, poi quello di Tomiyasu per un fuorigioco di Palacio. La goleada dell'Atalanta sul campo del Lecce è stata più roboante dopo il gol convalidato a Muriel: deve tornare sui suoi passi Massa perché non c'è offside.

Infineha concesso un rigore al Cagliari contro la Roma dopo una On Field Review che ha palesato il tocco col braccio diin area.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Juve-Inter e non solo: slittamenti e recuperi. I possibili scenari

Serie A, 26esima giornata: risultati e classifica senza Var

Lazio-Bologna 2-2

Udinese-Fiorentina rinviata

Napoli-Torino 2-1

Genoa-Milan rinviata

Lecce-Atalanta 2-6

Parma-Spal rinviata

Sassuolo-Brescia rinviata

Cagliari-Roma 2-4

Juventus-Inter rinviata

Sampdoria-Verona rinviata

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Lione, Aulas choc: "Possibile il campo neutro"

CLASSIFICA REALE: Lazio punti 62, Juventus* 60, Inter** 54, Atalanta* 48, Roma 45, Napoli 39, Milan* 36, Verona** 35, Parma** 35, Bologna 34, Cagliari* 32, Sassuolo** 29, Fiorentina* 29, Torino* 27, Udinese* 27, Lecce 25, Sampdoria** 23, Genoa* 22, Brescia* 16, Spal* 15.

* Una partita in meno

** Due partite in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus* punti 60, Lazio 57, Inter** 52, Roma 49, Atalanta* 46, Napoli 41, Milan* 40, Bologna 36, Parma** 35, Verona** 34, Udinese* 34, Lecce 30, Torino* 29, Sassuolo** 29, Cagliari* 28, Fiorentina* 24, Genoa* 22, Sampdoria** 20, Brescia* 16, Spal* 14.

* Una partita in meno

** Due partite in meno