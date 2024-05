La domanda sul Napoli fa arrabbiare Spalletti: la reazione è virale | VIDEO CM.IT

Luciano Spalletti risponde stizzito ad una domanda sul Napoli: la reazione del commissario tecnico è virale

Reazione particolare del commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ad una domanda sul Napoli. Il ct ha partecipato al lancio di Vivo Azzurro Tv, la piattaforma digitale della Federcalcio.

L’occasione per fare il punto della situazione sulle convocazioni in vista di Euro2024, ma anche di rispondere alle domande dei giornalisti. Particolare la risposta che Spalletti ha dato ad una giornalista che chiedeva se fosse dispiaciuto per la situazione del Napoli. L’allenatore di Certaldo ha dribblato la domanda, allontanandosi e ripetendo più volte “prego”.

Nei giorni scorsi era tornato a parlare del suo addio al Napoli, non chiarendo le motivazioni dietro la decisione di lasciare dopo lo scudetto vinto: “Avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto – le sue dichiarazioni – Bisognerebbe conoscere tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico. Non dico perché sono venuto via, ma non è stato per paura. Ho avuto i miei motivi”.

Il video con la reazione di Luciano Spalletti alla domanda sul Napoli: